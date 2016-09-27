Вертолет американской компании Chevron разбился в Анголе, четверо погибли

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, двое числятся пропавшими без вести в результате крушения вертолета американской компании Chevron близ побережья Анголы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Вертолет вылетел на нефтяную платформу Tombua-Landana из провинции Кабинда, но не прибыл на место.

"Вертолет не достиг места назначения. На борту находились пять пассажиров и один пилот", - говорится в заявлении компании. Также отмечается, что среди пассажиров был один сотрудник компании и четверо работников компаний-подрядчиков.

На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция с участием 19 кораблей и трех вертолетов.