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    Вертолет американской компании Chevron разбился в Анголе, четверо погибли

    Вертолет вылетел на нефтяную платформу Tombua-Landana из провинции Кабинда, но не прибыл на место

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, двое числятся пропавшими без вести в результате крушения вертолета американской компании Chevron близ побережья Анголы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Вертолет вылетел на нефтяную платформу Tombua-Landana из провинции Кабинда, но не прибыл на место.

    "Вертолет не достиг места назначения. На борту находились пять пассажиров и один пилот", - говорится в заявлении компании. Также отмечается, что среди пассажиров был один сотрудник компании и четверо работников компаний-подрядчиков.

    На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция с участием 19 кораблей и трех вертолетов.

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