Верховный суд Венесуэлы утвердил победу Мадуро на выборах

Верховный суд Венесуэлы утвердил победу действующего главы государства Николаса Мадуро на президентских выборах 28 июля.

Верховный суд Венесуэлы утвердил победу действующего главы государства Николаса Мадуро на президентских выборах 28 июля.

Как передает Report, об этом сообщила председатель суда Карислия Родригес, трансляцию вел телеканал Venezolana de Television.

"Экспертиза избирательных материалов подтверждает объявленные Национальным избирательным советом результаты президентских выборов 28 июля 2024 года, победу на которых одержал гражданин Николас Мадуро Морос - президент Боливарианской Республики Венесуэла на конституционный период с 2025 по 2031 год", - заявила Родригес.

Согласно информации, Избирательная палата Верховного суда для подтверждения итогов голосования провела проверку протоколов с избирательных участков и других документов, находящихся у экс-кандидатов, политических партий и НИС.

Отмечается, что бывший кандидат от блока крайне правых партий Эдмундо Гонсалес Уррутиа ни разу не явился в избирательную палату Верховного суда и не предоставил требуемые документы.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% сограждан, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа - 43,18%.