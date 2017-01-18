Верховный суд Великобритании вынесет вердикт по процедуре Brexit 24 января

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Верховный суд Великобритании объявил, что 24 января вынесет вердикт по правомочности ввода правительством в действие без одобрения парламентом 50-й статьи Лиссабонского договора, запускающей процедуру Brexit.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это решение будет вынесено в ответ на поданную правительством апелляцию на решение Высокого суда Лондона, который в ноябре посчитал, что указанная статья не может быть введена в действия без санкции палаты общин.