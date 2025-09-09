Верховный суд Таиланда приговорил экс-премьера к году тюрьмы

Верховный суд Таиланда приговорил бывшего премьер-министра (2001-2006 гг.) Таксина Чинавата к году тюремного заключения по делу о законности отбывания наказания в виде лишения свободы в больнице.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По его данным, после ознакомления суда с делом в течение 1,5 часов был вынесен соответствующий приговор. Наказанию подверглись также трое врачей, одному из которых был объявлен выговор, а у двоих отозваны лицензии. В ходе разбирательства было установлено, что они предоставили недостоверную медицинскую информацию, поскольку заболевание Чинавата в момент отбывания предыдущего наказания не было критическим.

Таксин Чинават в августе 2023 года вернулся в Таиланд после более 15 лет добровольного изгнания. Сразу после общения с родственниками и сторонниками его доставили в Верховный суд, который оставил в силе ряд приговоров к тюремному заключению, общий срок составляет восемь лет. Департамент исполнения наказаний сообщил, что он был госпитализирован после того, как врачи диагностировали у него ишемию, гипертонию, изменения в легких в результате перенесенного ковида и грыжу межпозвоночных дисков. Тогда же он подал прошение о королевском помиловании.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) помиловал его с учетом внесенного им вклада в развитие страны и сократил срок тюремного заключения до одного года. После экс-премьера перевели в главный полицейский госпиталь общего профиля в Бангкоке, где он находился в одноместной палате повышенной комфортности вплоть до своего условно-досрочного освобождения в феврале 2024 года, что вызвало недовольство у ряда представителей общественности.