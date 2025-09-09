İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Tailand Ali Məhkəməsi keçmiş baş naziri bir il həbs cəzasına məhkum edib

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 09:43
    Tailandın Ali Məhkəməsi keçmiş baş nazir (2001-2006-cı illər) Taksin Çinavatı bir il həbs cəzasına məhkum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tailandın PBS" telekanalı məlumat yayıb.

    Kanalın məlumatına görə, həmçinin üç həkim də cəzalandırılıb, onlardan birinə töhmət verilib, digər ikisinin lisenziyaları ləğv edilib. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, onlar yanlış tibbi məlumat təqdim ediblər. Çünki Çinavatın əvvəlki cəzasını çəkdiyi zaman xəstəliyi kritik vəziyyətdə olmayıb.

    Tailand Taksin Çinavat Həbs Məhkəmə
    Верховный суд Таиланда приговорил экс-премьера к году тюрьмы

