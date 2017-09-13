 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Верховный суд США снял ограничения с иммиграционного указа Трампа

    Из-за восстановления указа в страну не смогут въехать около 24 тыс. беженцев© Courtesy phptp

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Верховный суд США снял ограничения с иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

    Окружной судья в Гонолулу принял решение об ослаблении указа, исключив из-под его действия людей, у которых есть бабушки или дедушки, внуки или внучки, племянники или племянницы в США.

    Отмечается, что из-за восстановления указа в страну не смогут въехать около 24 тыс. беженцев.

    Ранее сообщалось, что Верховный суд временно восстановил действие указа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi