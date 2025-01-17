Верховный суд США поддержал запрет TikTok из-за угрозы национальной безопасности

Верховный суд США одобрил закон, требующий от TikTok либо продажи китайской материнской компанией ByteDance, либо полного запрета приложения в стране.

Верховный суд США одобрил закон, требующий от TikTok либо продажи китайской материнской компанией ByteDance, либо полного запрета приложения в стране.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, решение связано с опасениями по поводу национальной безопасности и предполагаемых связей TikTok с правительством Китая.

Суд постановил, что закон не нарушает Первую поправку, гарантирующую свободу слова. Конгресс посчитал необходимым принять меры, чтобы предотвратить возможную передачу данных американских пользователей китайским властям. TikTok с 19 января будет недоступен для загрузки в магазинах приложений.

Законодатели, поддержавшие запрет, утверждают, что TikTok может быть использован Коммунистической партией Китая для манипуляции, контроля и распространения пропаганды. Верховный суд согласился с этими доводами.

TikTok, которым пользуются 170 млн американцев, заявил, что закон угрожает свободе выражения. Компания предупредила, что будет вынуждена прекратить работу в США, если сделка о продаже не состоится до установленного срока.

Решение вызвало разногласия между демократами и республиканцами, хотя обе стороны поддерживают защиту данных граждан. Белый дом заявил, что TikTok сможет продолжить работу только при условии продажи американскому покупателю.

Дональд Трамп пообещал "спасти TikTok" и подал в Верховный суд amicus brief ("документ друга суда"). Он заявил, что его опыт заключения сделок поможет достичь соглашения между TikTok и американскими властями.

20 января, после инаугурации, избранный президент США Дональд Трамп сможет дать указание Министерству юстиции не применять закон, вступивший в силу накануне.