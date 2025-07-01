Верховный суд Польши признал победу Навроцкого на президентских выборах

Верховный суд Польши утвердил результаты выборов главы государства, которые прошли в стране в два тура 18 мая и 1 июня. По их итогам победу одержал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий.

Верховный суд Польши утвердил результаты выборов главы государства, которые прошли в стране в два тура 18 мая и 1 июня. По их итогам победу одержал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TVP Info, об этом заявил судья Кшиштоф Вяк из Палаты по чрезвычайному контролю и публичным делам Верховного суда, которая отвечает за утверждение результатов выборов.

"Верховный суд подтверждает правомочность выбора Кароля Тадеуша Навроцкого на пост президента Республики Польши, который был сделан 1 июня 2025 года", - сказал он.

Напомним, что второй тур выборов президента в Польше прошел 1 июня. Победу по его итогам одержал кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, набрав 50,89% голосов избирателей. Его соперник - мэр Варшавы и представитель правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский - получил почти на 370 тыс. голосов меньше. Наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала существенных нарушений на выборах, отметив высокий профессионализм работников избирательных комиссий. Тем не менее в Верховный суд, который признает выборы состоявшимися, поступило рекордное число жалоб, в основном от сторонников Тшасковского. На ряде участков голоса, отданные за кандидатов, были неверно вписаны в итоговые протоколы.

Церемония инаугурации Навроцкого запланирована на 6 августа.