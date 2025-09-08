российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Другие страны
    Верховный суд Израиля заявил, что палестинские заключенные плохо питаются

    Верховный суд Израиля пришел к выводу, что правительство не обеспечивает находящихся в тюрьмах палестинских заключенных достаточным количеством еды.

    Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Guardian.

    По мнению судей, нынешнее питание заключенных не гарантирует соблюдение установленных законом норм. В связи с этим Управление тюрем Израиля ("Шабас") должно принять меры для обеспечения палестинцев необходимым количеством продуктов.

    Решение Верховного суда было принято в ответ на петицию, поданную в прошлом году Ассоциацией за гражданские права в Израиле (ACRI) и израильской правозащитной группой "Гиша". В ней утверждалось, что в тюрьмах палестинцев морят голодом.

    В свою очередь, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, в чьем ведении находятся исправительные учреждения страны, подверг критике решение Верховного суда, заявив, что оно "защищает террористов из движения ХАМАС".

    İsrail Ali Məhkəməsi fələstinli məhbusların pis qidalandığına dair qərar qəbul edib

