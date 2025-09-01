Верховный комиссар ООН по делам беженцев призвал мировое сообщество помочь Афганистану

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 11:19
    Землетрясение, произошедшее в Афганистане стало "идеальным штормом" для страны, страдающей от большого количества кризисов.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

    "На данный момент у нас очень мало информации, однако уже поступают сообщения о сотнях погибших и еще большем количестве людей, оставшихся без крова", - сказал он.

    Гранди назвал сложившуюся ситуацию "очень трагической".

    Верховный комиссар подчеркнул, что эта страна уже страдает от большого количества кризисов. 

    "Из-за Талибана крайне сложно мобилизовать ресурсы [для оказания помощи]", - добавил он, что землетрясение лишь усугубило критическую ситуацию в стране. 

    Гранди также обратился к международному сообществу и ко "всем, кто может помочь" с просьбой поддержать страну, пострадавшую от стихийного бедствия.

    Отметим, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на 1 сентября недалеко от города Джелалабад в Афганистане.

