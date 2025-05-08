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Верховная рада ратифицировала соглашение с США о недрах

Верховная рада ратифицировала соглашение с США о недрах Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали Украина и США.
Другие страны
8 мая 2025 г. 16:12
Верховная рада ратифицировала соглашение с США о недрах

Верховная рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали Украина и США.

Как передает Report, за ратификацию проголосовало 338 народных депутатов.

Таким образом, сегодня парламент ратифицировал межправительственное соглашение, которое позволит создать Инвестиционный фонд.

Со стороны Украины подписантом будет Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП). От США - Международная финансовая корпорация развития (DFC).

"Сейчас документы финализируются, но есть ряд вещей, по которым есть принципиальные договоренности - именно те, о которых мы публично заявляли", - сообщала министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам остальные соглашения будут носить коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.

Отметим, что Украина и США 30 апреля 2025 года подписали соглашение по недрам. Данный документ касается разработки 57 видов полезных ископаемых в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Ali Rada təbii sərvətlər haqqında ABŞ-Ukrayna sazişini ratifikasiya edib

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