Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Верховная рада приняла заявление "о российской агрессии на Украине". Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, в документе, в частности, содержится обращение к ООН относительно необходимости процедуры исключения РФ из этой организации, а также просьба к парламентам мира предоставить военно-техническую помощь Украине. Верховная рада Украины постановляет признать РФ "государством- агрессором".

Кроме того, парламент постановил "рекомендовать президенту в соответствии с конституцией и законом "Об обороне Украины" внести в Верховную раду представление об объявлении состояния войны и ввести на территории страны военное положение до прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".