    Вердикт по уголовному делу стрелявшего в Фицо ожидается 21 октября

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 17:30
    Вынесение вердикта по уголовному делу 72-летнего писателя Юрая Цинтулы, совершившего 15 мая 2024 года покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо, ожидается 21 октября.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda.

    Специализированный уголовный суд в городе Банска-Бистрица в центральной части Словакии заслушал в среду заключительные показания по делу Цинтулы. Первым выступил представитель премьера, юрист Давид Линдтнер. Он отметил, что покушение носило политически мотивированный характер. Сам Фицо не присутствует на суде и подчеркивает, что не следит за ходом процесса.

    Затем выступил адвокат Цинтулы, утверждавший, что покушение на премьера не следует рассматривать как теракт, на чем настаивает прокуратура. "Обвиняемый не хотел убить потерпевшего, а только его ранить", - сказал адвокат, отметив, что подзащитный не собирался устраивать государственный переворот. Поэтому защита требует справедливости для пожилого человека.

