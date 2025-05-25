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Вэнс заявил об открытой расовой дискриминации в университетах США

Вэнс заявил об открытой расовой дискриминации в университетах США Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что руководство многих американских университетов целенаправленно расово дискриминирует белую и азиатскую часть населения США.
Другие страны
25 мая 2025 г. 01:22
Вэнс заявил об открытой расовой дискриминации в университетах США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что руководство многих американских университетов целенаправленно расово дискриминирует белую и азиатскую часть населения США.

Как передает Report, свою точку зрения он изложил в соцсети Х.

По словам Вэнса, в сфере образования и науки страны существуют серьезные бюрократические проблемы, которые препятствуют применению фундаментальных исследований в коммерческой сфере.

"И в придачу ко всему этому многие университеты открыто занимаются расовой дискриминацией (в основном в отношении белых и азиатов), что нарушает законы о гражданских правах в этой стране", - написал он.

"Наши университеты могли бы рассматривать политику администрации Трампа как необходимую коррекцию этих проблем, изменить свою политику и сотрудничать с администрацией для проведения реформ. Или же они могут кричать "фашизм" в ответ на элементарную демократическую ответственность и дрейфовать дальше, теряя актуальность", - резюмировал Вэнс.

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