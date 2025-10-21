Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Вэнс: Возвращение тел израильских заложников из Газы займет время

    • 21 октября, 2025
    • 21:44
    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что извлечение останков оставшихся 15 заложников в секторе Газа сложное дело и "не произойдет в одночасье".

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он сказал на пресс-конференции в координационном центре по мониторингу прекращению огня, расположенном в Кирьят-Гате.

    "Это сложно. Это не произойдет в одночасье. Некоторые из них захоронены под тысячами фунтов завалов. О местонахождении некоторых никто даже не знает", - добавил он.

    Вэнс также отметил, что демилитаризация ХАМАС также займет некоторое время. По его словам, Вашингтон работает с партнерами для обеспечения необходимых условий безопасности и создания гуманитарной структуры, чтобы обеспечить выполнение условий прекращения огня.

    Комментируя действия ХАМАС, Вэнс заявил, что группировка должна быть разоружена в соответствии с положениями мирного плана президента США Дональда Трампа, отметив, что он получил поддержку не только Израиля, но и ряда стран Персидского залива.

    Вэнс заявил, что боевикам ХАМАС может быть предоставлено смягчение наказания при условии разоружения и соблюдения порядка: "ХАМАС должен разоружиться, должен вести себя надлежащим образом; всем бойцам может быть предоставлено некоторое помилование, но они не должны убивать друг друга или своих сограждан палестинцев".

    Американский вице-президент выразил уверенность, что им удастся достичь долгосрочного мира. "Если ХАМАС не будет сотрудничать, как сказал Трамп, движение будет уничтожена", - добавил он.

