Вэнс: У США нет непосредственного плана по размещению Нацгвардии в Чикаго

Администрация президента США Дональда Трампа не располагает конкретным планом по отправке бойцов Национальной гвардии в Чикаго (штат Иллинойс) для борьбы с преступностью.

Как передает Report со ссылкой на пресс-пул Белого дома, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Прямо сейчас планов нет. Но президент США Дональд Трамп сказал, что у него есть законные полномочия, чтобы защищать американских граждан, будь то в Чикаго или в Вашингтоне", - отметил Вэнса.

Во вторник американский лидер заявил, что бойцы Национальной гвардии будут переброшены в Чикаго. Президент не уточнил, когда именно они будут введены в город. Трамп не раз критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки Чикаго превратился в "адскую дыру".