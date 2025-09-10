Вэнс: Трамп хочет укрепить отношения с РФ после завершения войны в Украине

ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 14:52
    Президент США Дональд Трамп не считает целесообразным удар Израиля по лидерам ХАМАС в столице Катара Дохе.

    Как передает Report со ссылкой на Washington Post, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Washington Post.

    "Трамп не считает, что это отвечает интересам Израиля или США, и поэтому он недоволен", - сказал вице-президент.

    Вэнс отметил, что несмотря на информацию об осведомленности США о готовящемся ударе, Дональд Трамп не знал об этом. 

    По словам Вэнса, президент США также нацелен на прекращение войны в Украине. По его словам, если война в Украине завершится, то США смогут укрепить экономические связи с Россией. 

    Он также подчеркнул, что президент Трамп не видит никаких причин для экономической изоляции России, кроме продолжающегося конфликта. 

    "Трамп хочет, чтобы убийства прекратились.  Давайте будем честны. Нравится вам Россия или нет, согласны вы или нет с ее аргументами в пользу конфликта, факт заключается в том, что у них много нефти, газа и полезных ископаемых", - сказал он. 

    Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили нанесение 9 сентября удара по зданию в Дохе, где находилось высшее руководство палестинского радикального движения ХАМАС. Согласно официальной информации, в результате атаки погибли "пять человек, выполнявших административные функции в штабе движения", а также один сотрудник сил безопасности Катара.

    Лента новостей