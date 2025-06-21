Вэнс: Трамп будет до последнего пытаться решить конфликт с Ираном дипломатически

Президент США Дональд Трамп будет до самого конца пытаться урегулировать конфликт с Тегераном при помощи дипломатических методов, однако в конечном итоге сделает все, что потребуется для уничтожения иранской ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп будет до самого конца пытаться урегулировать конфликт с Тегераном при помощи дипломатических методов, однако в конечном итоге сделает все, что потребуется для уничтожения иранской ядерной программы.

Как передает Report , об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Он сказал, что будет придерживаться дипломатических методов до тех пор, пока это будет возможно. И как только он решит, что дипломатия полностью себя исчерпала, что дополнительные переговоры ничего нам не дадут, президент, полагаю, сделает все необходимое, чтобы положить конец обогащению урана [Тегераном] и покончить с иранской ядерной программой. Президент примет окончательное решение. Мне кажется, что время на исходе, но, как сказал президент, он хочет еще немного подождать и посмотреть, чего может добиться дипломатия", - отметил Д. Вэнс.

Вице-президент добавил, что Трамп "никому не скажет, что и когда он намерен предпринять" в отношении Ирана. "Он будет знать, когда дипломатия исчерпает себя и когда ему нужно будет задействовать военных США, чтобы гарантировать отсутствие у Ирана ядерной программы", - отметил чиновник. Вэнс также заявил, что отсутствие у Ирана ядерного оружия входит в список национальных интересов Соединенных Штатов.