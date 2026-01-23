Вэнс: США сосредоточили на Ближнем Востоке значительные силы

На Ближнем Востоке сосредоточены значительные американские силы.

Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Newsmaх.

"У президента много карт, которые он может разыграть. Я не стану говорить, как именно он поступит, но мы хотим быть уверены в том, что у нас есть несколько вариантов действий. У нас много сил в регионе", - сказал он, обсуждая политику США в отношении Ирана.

По словам вице-президента, американский лидер Дональд Трамп "просто хочет убедиться", что у США есть "необходимые ресурсы, чтобы дать ответ" Ирану, если тот "сделает что-нибудь очень глупое".

Трамп ранее заявил, что США следят за Ираном и направляют в регион значительные силы, включая корабли. Вместе с тем американский президент отметил, что "предпочел бы, чтобы ничего не произошло".