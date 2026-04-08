Вэнс: США пошли на перемирие после согласия Ирана открыть Ормуз

Соединенные Штаты согласились на перемирие в конфликте вокруг Ирана после того как Тегеран выразил готовность открыть Ормузский пролив для судоходства.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в Будапеште вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент [США Дональд Трамп] фактически выдвинул Ирану ультиматум. Он сказал: "Откройте пролив. Прекратите держать мировую экономику в заложниках, и мы договоримся о перемирии". И именно к такому соглашению мы пришли ночью. Иранцы согласились открыть пролив", - сказал Вэнс, выступая на Коллегии Матьяша Корвина - научно-образовательном учреждении, пользующемся поддержкой правительства Венгрии.

При этом Вэнс добавил, что президент Дональд Трамп поручил ему и переговорной команде работать над достижением соглашения по Ирану. "Если иранцы добросовестно готовы сотрудничать с нами, я думаю, мы сможем заключить соглашение", - отметил Вэнс.

По его словам, США и их союзники договорились прекратить нападения на Иран, что стало основой того, что он охарактеризовал как "хрупкое перемирие".

Вэнс также добавил, что в Иране реакция на достигнутые договоренности неоднозначная: часть общества восприняла перемирие положительно, тогда как другие искажают информацию о его результатах.

Он подчеркнул, что Трамп настроен добиться прогресса по иранскому направлению, и предупредил, что в случае "недобросовестных действий со стороны Тегерана последует жесткая реакция".