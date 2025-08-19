Вэнс, Рубио и Уиткофф будут отвечать за подготовку встречи Путина и Зеленского

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф будут координировать работу с Россией и Украиной для скорейшей организации встречи между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп поговорил по телефону с Путиным, и он согласился перейти на следующий этап мирного процесса - к организации встречи Путина и Зеленского, за которой при необходимости последует трехсторонняя встреча Путина, Зеленского и Трампа", - утверждала она.

"Вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф будут продолжать координацию с Россией и Украиной, чтобы это произошло как можно скорее", - добавила Ливитт.