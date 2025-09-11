Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Вэнс посетит семью убитого общественного деятеля Чарли Кирка

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 17:12
    Вэнс посетит семью убитого общественного деятеля Чарли Кирка

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместо посещения траурной церемонии по случаю годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке отправится в штат Юта.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Согласно информации, цель поездки - выразить соболезнование семье убитого накануне общественного деятеля Чарли Кирка.

    Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления. 

    Пуля, судя по предварительным данным, была выпущена с крыши одного из зданий кампуса с расстояния порядка 180-200 метров. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

    Поиски стрелка продолжаются. 

    США Чарли Кирк вице-президент Джей Ди Вэнс

