    Вэнс обвинил демократов в США в подстрекательстве к насилию против полиции

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 07:13
    Вэнс обвинил демократов в США в подстрекательстве к насилию против полиции

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что некоторые представители Демократической партии подстрекают американцев к насильственным действиям в отношении сотрудников полиции и службы иммиграционного контроля.

    Как передает Report, свое мнение высказал в эфире телеканала Fox News.

    "Очевидно, что они прибегают к риторике, которая максимально обостряет напряженность. Они пытаются лишить легитимности все наше политическое мировоззрение", - отметил Вэнс, комментируя в критику со стороны демократов в отношении сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

    "Но в процессе этого они, как я думаю, подталкивают по крайней мере некоторых сумасшедших людей к насильственным действиям", - добавил вице-президент.

    "Это подстрекательство к насилию в отношении наших сотрудников полиции и Службы иммиграционного и таможенного контроля США. И это должно прекратиться. Из-за них [демократов] убьют еще больше людей. Из-за них уже убивали людей", - добавил Вэнс.

    Vens Demokratları polisə qarşı zorakılığa təhrik etməkdə ittiham edib

