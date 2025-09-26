Вэнс обвинил демократов в США в подстрекательстве к насилию против полиции

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что некоторые представители Демократической партии подстрекают американцев к насильственным действиям в отношении сотрудников полиции и службы иммиграционного контроля.

Как передает Report, свое мнение высказал в эфире телеканала Fox News.

"Очевидно, что они прибегают к риторике, которая максимально обостряет напряженность. Они пытаются лишить легитимности все наше политическое мировоззрение", - отметил Вэнс, комментируя в критику со стороны демократов в отношении сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

"Но в процессе этого они, как я думаю, подталкивают по крайней мере некоторых сумасшедших людей к насильственным действиям", - добавил вице-президент.

"Это подстрекательство к насилию в отношении наших сотрудников полиции и Службы иммиграционного и таможенного контроля США. И это должно прекратиться. Из-за них [демократов] убьют еще больше людей. Из-за них уже убивали людей", - добавил Вэнс.