Вэнс и Рубио ответили на слухи о расколе между ними из-за Украины

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о расколе между ним и вице-президентом Джэй Ди Вэнсом из-за разных позиций по завершению войны в Украине.

Как передает Report, об этом он высказался в соцсети X.

Информацию о разногласиях между коллегами опубликовал телеканал NBC. В сообщении говорилось, что вице-президент считает необходимым усилить давление на Киев, а Рубио - на Москву.

Госсекретарь назвал данную статью выдумкой. "Эта публикация - лишь очередной пример из долгой серии полностью фейковых новостей, утверждающих о расколе в администрации [президента США Дональда] Трампа по поводу того, как закончить войну в Украине", - написал он.

Вэнс поддержал слова Рубио, обвинив СМИ во лжи с целью сорвать планы Трампа.