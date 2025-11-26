Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Вэнс и Рубио ответили на слухи о расколе между ними из-за Украины

    • 26 ноября, 2025
    • 08:27
    Вэнс и Рубио ответили на слухи о расколе между ними из-за Украины

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о расколе между ним и вице-президентом Джэй Ди Вэнсом из-за разных позиций по завершению войны в Украине.

    Как передает Report, об этом он высказался в соцсети X.

    Информацию о разногласиях между коллегами опубликовал телеканал NBC. В сообщении говорилось, что вице-президент считает необходимым усилить давление на Киев, а Рубио - на Москву.

    Госсекретарь назвал данную статью выдумкой. "Эта публикация - лишь очередной пример из долгой серии полностью фейковых новостей, утверждающих о расколе в администрации [президента США Дональда] Трампа по поводу того, как закончить войну в Украине", - написал он.

    Вэнс поддержал слова Рубио, обвинив СМИ во лжи с целью сорвать планы Трампа.

