Вэнс и Рубио ответили на слухи о расколе между ними из-за Украины
Другие страны
- 26 ноября, 2025
- 08:27
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о расколе между ним и вице-президентом Джэй Ди Вэнсом из-за разных позиций по завершению войны в Украине.
Как передает Report, об этом он высказался в соцсети X.
Информацию о разногласиях между коллегами опубликовал телеканал NBC. В сообщении говорилось, что вице-президент считает необходимым усилить давление на Киев, а Рубио - на Москву.
Госсекретарь назвал данную статью выдумкой. "Эта публикация - лишь очередной пример из долгой серии полностью фейковых новостей, утверждающих о расколе в администрации [президента США Дональда] Трампа по поводу того, как закончить войну в Украине", - написал он.
Вэнс поддержал слова Рубио, обвинив СМИ во лжи с целью сорвать планы Трампа.
Последние новости
09:58
Цены на нефть незначительно повысились на фоне обсуждений плана США по УкраинеЭнергетика
09:53
Цена азербайджанской нефти упала ниже $65Энергетика
09:51
Видео
Лига Чемпионов УЕФА: Три сейва вратаря "Карабаха" попали в число лучшихФутбол
09:50
Декларация Бакинского форума безопасности опубликована в качестве документа Генассамблеи и Совбеза ООНПроисшествия
09:49
В Лянкяране возникнут ограничения в подаче электроэнергииЭнергетика
09:44
Президент Туниса обвинил посла ЕС в нарушении дипломатических правилДругие страны
09:42
Из Германии реадмиссированы 17 граждан АзербайджанаВнутренняя политика
09:40
Баку и Исламабад договорились активизировать сотрудничество в оборонпроме и энергетикеЭкономика
09:38