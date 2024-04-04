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Венгрия выступила против создания фонда военной помощи Украине на €100 млрд

Венгрия выступила против создания фонда военной помощи Украине на €100 млрд Венгрия не готова вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на 100 млрд евро, и несколько других стран НАТО тоже не поддерживает эту идею.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 20:33
Венгрия выступила против создания фонда военной помощи Украине на €100 млрд

Венгрия не готова вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на 100 млрд евро, и несколько других стран НАТО тоже не поддерживает эту идею.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Если НАТО одобрит пакет на 100 млрд евро на срок в пять лет, то это обернется дополнительными расходами для венгерского бюджета в размере 10 млрд евро. И я еще раз хочу повторить, что для выполнения такого решения, несущего угрозу войны, деньги венгерских налогоплательщиков не годятся", - заявил глава МИД, отвечая на вопросы венгерских журналистов после совещания НАТО в столице Бельгии.

Сийярто отметил, что был не единственным на министерской встрече альянса, кто выступил против создания фонда военной помощи Украине на 100 млрд евро. По его словам, другие страны, в том числе одно из крупных государств НАТО, тоже "критиковали эту идею с финансовой точки зрения".

"100 млрд - это очень большие деньги", - подчеркнул глава венгерского МИД.

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