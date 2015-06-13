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    ​Венгрия угрожает закрытием границ с Сербией из-за мигрантов

    Решение о полном закрытии границы может быть принято уже на следующей неделе

    Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Венгрия угрожает Сербии закрыть государственную границу в связи с увеличением притока мигрантов.

    Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, об этом отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мы не считаем, что это правильная позиция – посылать нам беженцев, которые должны оставаться на территории Сербии», — отметил премьер-министр.

    Также Орбан подчеркнул, что решение о полном закрытии границы может быть принято уже на следующей неделе. Венгерско-сербские переговоры о проблемах беженцев запланированы на первую половину июля.

    Территория Венгрии входит в Шенгенскую зону, Сербия же претендует на членство ЕС. 

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