​Венгрия угрожает закрытием границ с Сербией из-за мигрантов

Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Венгрия угрожает Сербии закрыть государственную границу в связи с увеличением притока мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, об этом отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы не считаем, что это правильная позиция – посылать нам беженцев, которые должны оставаться на территории Сербии», — отметил премьер-министр.

Также Орбан подчеркнул, что решение о полном закрытии границы может быть принято уже на следующей неделе. Венгерско-сербские переговоры о проблемах беженцев запланированы на первую половину июля.

Территория Венгрии входит в Шенгенскую зону, Сербия же претендует на членство ЕС.