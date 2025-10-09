Венгрия согласилась на запрет поставок СПГ из России в ЕС

Правительство Венгрии согласилось на запрет поставок российского сжиженного природного газа в Евросоюз.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на EUObserver.

По данным источников издания, Венгрия отказалась от внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Он может быть введен с января 2027 года в рамках 19-го пакета европейских санкций.

Неназванные источники портала рассказали, что теперь точкой преткновения по принятию нового пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии. Братислава может пойти на уступки либо к заседанию глав МИД стран ЕС 20 октября, либо к саммиту ЕС 23 октября.

Австрия же настаивает на "специальном отступлении" для разморозки активов России на сумму €2 млрд для передачи их Raiffeisen Bank. Это ставит весь 19-й пакет санкций под возможность наложения на него вето. Берлин и еще десять столиц раскритиковали просьбу Вены.

Ранее сообщалось, что ЕК не стала представлять очередной пакет санкций против России 17 сентября, как ожидалось. Задержка связана со сменой стратегии. Теперь фокус внимания Брюсселя сместился с введения новых антироссийских санкций на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те "снизили зависимость от российской нефти".