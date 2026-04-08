Венгрия приобретет у США РСЗО HIMARS на $700 млн
- 08 апреля, 2026
- 21:12
Венгрия заявила о намерении закупить у США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на общую сумму около $700 млн.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
"Венгрия объявила о планах закупить американские системы HIMARS на сумму $700 млн и включить их в свои оборонные планы", - сказано в документе.
