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Венгрия получила от Евросоюза €445 млн на программы экономического развития

Венгрия получила от Евросоюза €445 млн на программы экономического развития Венгрия получила от Евросоюза финансовую поддержку на сумму более €445 млн из средств, которые до последнего времени удерживались Брюсселем, продолжающим добиваться от Будапешта выполнения требований в области верховенства права.
Другие страны
3 января 2024 г. 00:19
Венгрия получила от Евросоюза €445 млн на программы экономического развития

Венгрия получила от Евросоюза финансовую поддержку на сумму более €445 млн из средств, которые до последнего времени удерживались Брюсселем, продолжающим добиваться от Будапешта выполнения требований в области верховенства права.

Как передает Report, об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга на своей странице в Facebook.

Глава Минфина уточнил, что деньги поступили из бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

"Из этой суммы €240 млн предназначены для реализации Комплексной транспортной оперативной программы, а €205 млн - для Оперативной программы экономического развития и инноваций", - отметил Варга.

Он напомнил, что 28 декабря Венгрия получила от Евросоюза поддержку на сумму около €786 млн по программе REPowerEU, предусматривающей "зеленый переход" и снижение энергетической зависимости от России.

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