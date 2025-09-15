Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    • 15 сентября, 2025
    • 20:10
    Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии

    Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии, которое открывает большой потенциал для сотрудничества двух стран в ядерной сфере.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство MTI со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

    "Министр сообщил о подписании соглашения с Китайским агентством по атомной энергии, которое означает серьезный потенциал для сотрудничества в области ядерной энергетики, безопасности и инноваций между Венгрией и Китаем, играющим все более важную роль и приобретающим все больший вес в этой сфере", - говорится в сообщении.

    Сийярто также отметил, что Венгрия "имеет все шансы доказать", что атомная энергетика может стать основой для восстановления "цивилизованного сотрудничества между Востоком и Западом", что отвечает венгерским национальным интересам.

