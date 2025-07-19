Венгрия отказалась поддержать бюджет ЕС с финансированием Украины

Премьер‑министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не одобрит проект бюджета Европейского союза (ЕС), в котором предусмотрено финансирование Украины.

Премьер‑министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не одобрит проект бюджета Европейского союза (ЕС), в котором предусмотрено финансирование Украины.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не согласится с бюджетом, который, по его словам, "отправляет деньги венгров Украине", "разрушает венгерское сельское хозяйство" и "делает страну уязвимой для шантажа".

Он отдельно отметил, что Венгрия не будет принимать условия, при которых ресурсы выделяются только в случае согласия с политикой Брюсселя по вопросам войны, миграции и гендерной повестки.