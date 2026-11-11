Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    На COP31 презентован документальный фильм "Смертоносное наследие"

    Kультурная политика
    • 11 ноября, 2026
    • 16:50
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие

    В рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье состоялся специальный показ документального фильма "Смертоносное наследие" ("Deadly Legacy"), подготовленного по заказу Фонда возрождения Карабаха.

    Как сообщает Report, показ фильма, повествующего о глобальной минной угрозе, состоялся в Азербайджанском павильоне COP31 при совместной организации Фонда возрождения Карабаха и депутата Милли Меджлиса, лидера высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

    На открытии мероприятия выступили Нигяр Арпадараи, советник председателя правления Фонда возрождения Карабаха Рашад Гасымзаде и начальник отдела фандрайзинга и коммуникаций Фонда Пярвин Багирова.

    В мероприятии приняли участие экс-заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили, член Совета директоров компании Fortescue Жан Бадершнайдер (Jean Baderschneider) и член Палаты лордов Парламента Великобритании, бывший генеральный секретарь Содружества наций Патрисия Скотланд (Patricia Scotland), а также члены делегации Международного центра Низами Гянджеви на COP31, местные и зарубежные гости.

    После вступительных речей фильм был показан на английском языке.

    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    На COP31 презентован документальный фильм Смертоносное наследие
    COP31 Фонд возрождения Карабаха Нигяр Арпадараи
    Фото
    COP31-də "Ölümcül Miras" sənədli filmi nümayiş olunub
    Фото
    KRF-commissioned documentary 'Deadly Legacy' screened at COP31
    44 filmi
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