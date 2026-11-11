На COP31 презентован документальный фильм "Смертоносное наследие"

В рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье состоялся специальный показ документального фильма "Смертоносное наследие" ("Deadly Legacy"), подготовленного по заказу Фонда возрождения Карабаха.

Как сообщает Report, показ фильма, повествующего о глобальной минной угрозе, состоялся в Азербайджанском павильоне COP31 при совместной организации Фонда возрождения Карабаха и депутата Милли Меджлиса, лидера высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи.

На открытии мероприятия выступили Нигяр Арпадараи, советник председателя правления Фонда возрождения Карабаха Рашад Гасымзаде и начальник отдела фандрайзинга и коммуникаций Фонда Пярвин Багирова.

В мероприятии приняли участие экс-заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили, член Совета директоров компании Fortescue Жан Бадершнайдер (Jean Baderschneider) и член Палаты лордов Парламента Великобритании, бывший генеральный секретарь Содружества наций Патрисия Скотланд (Patricia Scotland), а также члены делегации Международного центра Низами Гянджеви на COP31, местные и зарубежные гости.

После вступительных речей фильм был показан на английском языке.