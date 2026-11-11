Азербайджан и Гана наметили направления сотрудничества в аграрном секторе

Азербайджан и Гана провели переговоры о перспективных направлениях сотрудничества в аграрной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра Сеймура Сафарли с делегацией во главе с генеральным директором и административным руководителем Министерства торговли, агробизнеса и промышленности Ганы Ноа Тумфоном.

"Участники встречи обсудили основные направления работы и мероприятия, осуществляемые государственными структурами двух стран в области сельского хозяйства и аграрного управления. Были проанализированы перспективы развития аграрного сектора, углубления институциональных связей между госорганами, а также расширения практики обмена опытом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, участники встречи провели обмен мнениями о расширении участия частного сектора в аграрной сфере, обеспечении устойчивого развития отрасли на основе государственно-частного партнерства и налаживании связей между представителями бизнеса двух стран.

Была подчеркнута важность расширения сотрудничества по различным направлениям сельского хозяйства, продвижения инвестиционных возможностей, обмена опытом между предпринимателями, а также налаживания связей между научно-исследовательскими институтами и проведения совместных исследований.

В этом контексте особое внимание было уделено ежегодной выставке "Caspian Agro", которая проводится в Азербайджане и способствует установлению новых деловых контактов и формированию совместных бизнес-инициатив.