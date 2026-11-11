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    Azərbaycan Qana ilə aqrar sahədə əməkdaşlığı müzakirə edib

    ASK
    • 11 noyabr, 2026
    • 16:37
    Azərbaycan Qana ilə aqrar sahədə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və Qana arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    "Report" Kənd Təsərrüfatı Nazirliynə istinadən xəbər verir ki, bu müzakirələr nazir müavini Seymur Səfərlinin Qananın Ticarət, Aqrobiznes və Sənaye Nazirliyinin baş direktoru və inzibati rəhbəri Noah Tumfonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə aparılıb.

    Görüşdə hər iki ölkənin kənd təsərrüfatı və aqrar idarəetmə sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının əsas fəaliyyət istiqamətləri və həyata keçirilən tədbirlər barədə müzakirələr aparılıb. Tərəflər aqrar sektorun inkişafı, dövlət qurumları arasında institusional əlaqələrin gücləndirilməsi və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirib.

    Görüş zamanı aqrar sahədə özəl sektorun iştirakının genişləndirilməsi, dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində aqrar sektorda davamlı inkişafın təmin edilməsi, eləcə də iki ölkənin biznes subyektləri arasında əlaqələrin qurulması barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətləri üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, investisiya imkanlarının təşviqi, iki ölkənin biznes subyektləri arasında təcrübə mübadiləsinin inkişaf etdirilməsi, eləcə də elmi-tədqiqat institutları arasında əlaqələrin qurulması və birgə elmi araşdırmaların aparılması imkanlarının əhəmiyyəti vurğulanıb. Bu baxımdan, ölkəmizdə hər il keçirilən "Caspian Agro" sərgisinin yeni işgüzar əlaqələrin qurulması və birgə biznes təşəbbüslərinin formalaşdırılmasında rolu xüsusi vurğulanıb.

    Azərbaycan Qana ilə aqrar sahədə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azərbaycan Qana ilə aqrar sahədə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Seymur Səfərli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN) Qana
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    Азербайджан и Гана наметили направления сотрудничества в аграрном секторе
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