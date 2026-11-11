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    В Болгарии забросали яйцами кортеж фон дер Ляйен

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 16:46
    В Болгарии забросали яйцами кортеж фон дер Ляйен

    Протестующие в болгарской Варне забросали фруктами, овощами и яйцами кортеж председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время акции против ее визита.

    Как передает Report со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство (БТА), пикет организовали сторонники партии "Возрождение".

    Акция прошла под лозунгом "Варна хочет мира, а не войны!".

    Фон дер Ляйен встретили криками: "Урсула, вам здесь не рады!" - и призывами покинуть город.

    Участники протеста также держали плакаты с требованием к главе Еврокомиссии покинуть Болгарию. Надписи были сделаны на болгарском, английском и немецком языках.

    Когда кортеж фон дер Ляйен прибыл к зданию Высшего военно-морского училища имени Николы Вапцарова, жители города забросали его фруктами, овощами и яйцами.

    Урсула фон дер Ляйен Акции протеста Болгария
    Bolqarıstanda fon der Lyayenin kortejinə yumurta atıblar
    Protesters in Bulgaria's Varna pelt European Commission President's motorcade with fruit, eggs
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