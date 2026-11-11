Миннауки и образования запустило горячую линию техподдержки для школ

Министерство науки и образования Азербайджана запустило горячую линию 146-4 для оперативного решения технических проблем в общеобразовательных учреждениях.

Как сообщили Report в министерстве, горячая линия обеспечит быстрое рассмотрение обращений руководителей и других представителей административного состава школ.

По номеру 146-4 они смогут обращаться по вопросам технического обеспечения образовательных учреждений и использования электронного журнала.

Линия поддержки будет принимать обращения по следующим направлениям:

· проблемы с подключением к интернету в общеобразовательных учреждениях;

· вопросы и трудности, возникающие при использовании электронного журнала;

· другие технические проблемы в школах.

Новая линия позволит оперативно устранять технические сложности, с которыми общеобразовательные учреждения сталкиваются при использовании цифровых услуг.