Миннауки и образования запустило горячую линию техподдержки для школ
- 11 ноября, 2026
- 16:50
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Министерство науки и образования Азербайджана запустило горячую линию 146-4 для оперативного решения технических проблем в общеобразовательных учреждениях.
Как сообщили Report в министерстве, горячая линия обеспечит быстрое рассмотрение обращений руководителей и других представителей административного состава школ.
По номеру 146-4 они смогут обращаться по вопросам технического обеспечения образовательных учреждений и использования электронного журнала.
Линия поддержки будет принимать обращения по следующим направлениям:
· проблемы с подключением к интернету в общеобразовательных учреждениях;
· вопросы и трудности, возникающие при использовании электронного журнала;
· другие технические проблемы в школах.
Новая линия позволит оперативно устранять технические сложности, с которыми общеобразовательные учреждения сталкиваются при использовании цифровых услуг.