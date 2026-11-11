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    Миннауки и образования запустило горячую линию техподдержки для школ

    Наука и образование
    • 11 ноября, 2026
    • 16:50
    Миннауки и образования запустило горячую линию техподдержки для школ

    Министерство науки и образования Азербайджана запустило горячую линию 146-4 для оперативного решения технических проблем в общеобразовательных учреждениях.

    Как сообщили Report в министерстве, горячая линия обеспечит быстрое рассмотрение обращений руководителей и других представителей административного состава школ.

    По номеру 146-4 они смогут обращаться по вопросам технического обеспечения образовательных учреждений и использования электронного журнала.

    Линия поддержки будет принимать обращения по следующим направлениям:

    · проблемы с подключением к интернету в общеобразовательных учреждениях;

    · вопросы и трудности, возникающие при использовании электронного журнала;

    · другие технические проблемы в школах.

    Новая линия позволит оперативно устранять технические сложности, с которыми общеобразовательные учреждения сталкиваются при использовании цифровых услуг.

    Министерство науки и образования Азербайджана
    Məktəblər üçün 146-4 texniki dəstək xətti fəaliyyətə başlayıb
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