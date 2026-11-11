İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Məktəblər üçün 146-4 texniki dəstək xətti fəaliyyətə başlayıb

    Elm və təhsil
    • 11 noyabr, 2026
    • 16:32
    Məktəblər üçün 146-4 texniki dəstək xətti fəaliyyətə başlayıb

    Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən ümumi təhsil müəssisələrinin inzibati heyət üzvlərinin müraciətlərinin operativ cavablandırılması və texniki məsələlərin həllinə kömək göstərilməsi məqsədilə 146-4 dəstək xətti istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"a Nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, dəstək xətti vasitəsilə ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbərləri və inzibati heyət üzvləri müəssisələrin texniki təminatı və elektron jurnaldan istifadə ilə bağlı qarşılaşdıqları məsələlər barədə müraciət edə biləcəklər.

    Müraciətlər aşağıdakı istiqamətləri əhatə edəcək:

    · Ümumi təhsil müəssisələrində internet bağlantısı ilə bağlı məsələlər;

    · Elektron jurnaldan istifadə zamanı yaranan sual və çətinliklər;

    · Ümumi təhsil müəssisələrində qarşıya çıxan digər texniki məsələlər.

    Yeni dəstək xətti ümumi təhsil müəssisələrinin rəqəmsal xidmətlərdən istifadəsi zamanı qarşılaşdıqları texniki çətinliklərin operativ şəkildə aradan qaldırılmasına xidmət edir.

    Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi
    Миннауки и образования запустило горячую линию техподдержки для школ
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:40
    G7 ölkələri Ukraynaya maliyyə dəstəyini aktivləşdirir
    Digər ölkələr
    18:38
    Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru: Oqtay Şıxəliyev çoxşaxəli və məhsuldar rəssam olub
    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Kilian Mbappe Fransa yığmasının İtaliya ilə oyununu buraxacaq
    Futbol
    18:31
    Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilib
    Region
    18:29
    Umerov: Rusiya ilə əsas məsələlərlə bağlı əhəmiyyətli fikir ayrılıqlarımız qalmaqdadır
    Digər ölkələr
    18:27
    Nazir müavini: Oqtay Şıxəliyevin yaradıcılıq dünyası özünəməxsusluğu ilə seçilir
    Mədəniyyət siyasəti
    18:24
    Zəka Mirzəyev Ucarda rayon sakinlərini qəbul edəcək
    Sosial müdafiə
    18:22
    Azərbaycan iqlim öhdəliklərini konkret fəaliyyətlərə çevirməkdə davam edir
    Ekologiya
    18:19
    Teymur Musayev: Azərbaycan iqlim məqsədinə nail olmaq üçün bütün tərəflərlə əməkdaşlıq etməyə hazırdır
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti