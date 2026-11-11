На COP31 открыт совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда "Нулевые отходы"

Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках продолжающегося в Анталье COP31.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, павильон создан на основе совместной инициативы Фонда Гейдара Алиева и турецкого Фонда "Нулевые отходы".

Идея создания такого совместного павильона впервые возникла во время проходившего в 2024 году в Баку COP29. Организованный в рамках той конференции павильон стал одним из самых посещаемых павильонов.

В павильоне посредством фото- и видеоматериалов представлены проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в социальной, культурной, образовательной сферах, областях здравоохранения, реконструкции и восстановления, охраны окружающей среды и других направлениях.

Здесь наряду с различными материалами, касающимися деятельности обоих фондов, также демонстрируются интерактивные проекты.