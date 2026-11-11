Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    На COP31 открыт совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда "Нулевые отходы"

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 16:44
    На COP31 открыт совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда Нулевые отходы

    Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках продолжающегося в Анталье COP31.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, павильон создан на основе совместной инициативы Фонда Гейдара Алиева и турецкого Фонда "Нулевые отходы".

    Идея создания такого совместного павильона впервые возникла во время проходившего в 2024 году в Баку COP29. Организованный в рамках той конференции павильон стал одним из самых посещаемых павильонов.

    В павильоне посредством фото- и видеоматериалов представлены проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в социальной, культурной, образовательной сферах, областях здравоохранения, реконструкции и восстановления, охраны окружающей среды и других направлениях.

    Здесь наряду с различными материалами, касающимися деятельности обоих фондов, также демонстрируются интерактивные проекты.

    На COP31 открыт совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда Нулевые отходы
    На COP31 открыт совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда Нулевые отходы
    На COP31 открыт совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда Нулевые отходы
    На COP31 открыт совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда Нулевые отходы
    На COP31 открыт совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда Нулевые отходы
    На COP31 открыт совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда Нулевые отходы
    На COP31 открыт совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда Нулевые отходы

    Фонд Гейдара Алиева Азербайджано-турецкое сотрудничество COP31
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    COP31-də Heydər Əliyev Fondu ilə Sıfır Tullantı Fondunun birgə pavilyonu açılıb
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