İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    COP31-də Heydər Əliyev Fondu ilə Sıfır Tullantı Fondunun birgə pavilyonu açılıb

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 16:34
    COP31-də Heydər Əliyev Fondu ilə Sıfır Tullantı Fondunun birgə pavilyonu açılıb

    Heydər Əliyev Fondu Antalyada davam edən COP31 çərçivəsində pavilyonla təmsil olunur.

    "Report" "Azərtac"a istinadən xəbər verir ki, pavilyon Heydər Əliyev Fondu ilə Türkiyənin Sıfır Tullantı Fondunun birgə təşəbbüsü əsasında yaradılıb.

    Belə birgə pavilyonun yaradılması ideyası ilk dəfə 2024-cü ildə Bakıda keçirilən COP29 zamanı yaranıb. Həmin konfrans çərçivəsində təşkil edilən pavilyon ən çox ziyarət edilən pavilyonlardan biri olub.

    Pavilyonda Heydər Əliyev Fondunun sosial, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, yenidənqurma və bərpa, ətraf mühitin mühafizəsi və digər istiqamətlərdə həyata keçirdiyi layihələr foto və videomateriallar vasitəsilə təqdim olunur.

    Burada hər iki fondun fəaliyyətinə dair müxtəlif materiallarla yanaşı, interaktiv layihələr də nümayiş etdirilir.

    COP31-də Heydər Əliyev Fondu ilə Sıfır Tullantı Fondunun birgə pavilyonu açılıb
    COP31-də Heydər Əliyev Fondu ilə Sıfır Tullantı Fondunun birgə pavilyonu açılıb
    COP31-də Heydər Əliyev Fondu ilə Sıfır Tullantı Fondunun birgə pavilyonu açılıb
    COP31-də Heydər Əliyev Fondu ilə Sıfır Tullantı Fondunun birgə pavilyonu açılıb
    COP31-də Heydər Əliyev Fondu ilə Sıfır Tullantı Fondunun birgə pavilyonu açılıb
    COP31-də Heydər Əliyev Fondu ilə Sıfır Tullantı Fondunun birgə pavilyonu açılıb
    COP31-də Heydər Əliyev Fondu ilə Sıfır Tullantı Fondunun birgə pavilyonu açılıb
    COP31 Heydər Əliyev Fondu
    Foto
    На COP31 открыт совместный павильон Фонда Гейдара Алиева и Фонда "Нулевые отходы"
    Foto
    Joint pavilion of Heydar Aliyev Foundation and Türkiye's Zero Waste Foundation opens at COP31
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:47
    Foto
    Oqtay Şıxəliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunan sərginin açılışı olub
    Mədəniyyət siyasəti
    18:40
    G7 ölkələri Ukraynaya maliyyə dəstəyini aktivləşdirir
    Digər ölkələr
    18:38
    Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru: Oqtay Şıxəliyev çoxşaxəli və məhsuldar rəssam olub
    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Kilian Mbappe Fransa yığmasının İtaliya ilə oyununu buraxacaq
    Futbol
    18:31
    Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilib
    Region
    18:29
    Umerov: Rusiya ilə əsas məsələlərlə bağlı əhəmiyyətli fikir ayrılıqlarımız qalmaqdadır
    Digər ölkələr
    18:27
    Nazir müavini: Oqtay Şıxəliyevin yaradıcılıq dünyası özünəməxsusluğu ilə seçilir
    Mədəniyyət siyasəti
    18:24
    Zəka Mirzəyev Ucarda rayon sakinlərini qəbul edəcək
    Sosial müdafiə
    18:22
    Azərbaycan iqlim öhdəliklərini konkret fəaliyyətlərə çevirməkdə davam edir
    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti