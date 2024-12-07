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Венгрия и Польша присоединились к судебному разбирательству против главы Еврокомиссии

Венгрия и Польша присоединились к судебному разбирательству против главы Еврокомиссии Количество участников иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по обвинению в коррупции при закупках непроверенных вакцин от COVID-19 достигло тысячи человек.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 22:43
Венгрия и Польша присоединились к судебному разбирательству против главы Еврокомиссии

Количество участников иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по обвинению в коррупции при закупках непроверенных вакцин от COVID-19 достигло тысячи человек.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции в Льеже инициатор этого иска бельгийский лоббист Фредерик Бальдан.

"Количество участников иска со стороны обвинения, которые выступают против фон дер Ляйен, уже достигло тысячи человек. Это в том числе правительства Венгрии и Польши, общественные организации, включая профессиональные объединения врачей и бортпроводников, и физические лица, близкие которых умерли в результате побочных эффектов вакцины Pfizer", - заявил он.

Бальдан подчеркнул, что есть информация о намеренном сокрытии от общества сведений об опасности применения непроверенной вакцины.

"Несмотря на это, правительство ввело жесткие ограничения и обязательную вакцинацию. Еврокомиссия нарушила права граждан", - отметил он.

Отметим, что Урсула фон дер Ляйен обвиняется в заключении контракта с Pfizer в режиме СМС-переписки на закупку непрошедших полных испытаний вакцин от COVID-19 без предварительного согласования со странами ЕС. В результате из бюджета ЕС было потрачено 35,8 млрд евро.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan və Polşa rəsmiləri AK rəhbərinə qarşı məhkəmə prosesinə qoşulub

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