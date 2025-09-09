Венгрия анонсировала подписание самого долгосрочного газового контракта в своей истории

Венгрия анонсировала подписание самого долгосрочного в своей истории контракта на закупку газа.

Как передает Report, соответствующее заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Мы сегодня подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления", - написал он в соцсетях.