ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Венгрия анонсировала подписание самого долгосрочного газового контракта в своей истории

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 11:44
    Венгрия анонсировала подписание самого долгосрочного газового контракта в своей истории

    Венгрия анонсировала подписание самого долгосрочного в своей истории контракта на закупку газа.

    Как передает Report, соответствующее заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    "Мы сегодня подписываем очередной долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на закупку природного газа с западного направления", - написал он в соцсетях. 

    Венгрия энергетика газ Петер Сийярто глава МИД Венгрии
    Macarıstan tarixinin ən uzunmüddətli qaz müqaviləsini imzalayacaq

    Последние новости

    12:58

    В Саатлы задержана подозреваемая в культивации конопли

    Происшествия
    12:55

    Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничества

    Инфраструктура
    12:50

    Депутат: Вашингтонская декларация по сути является предварительным мирным соглашением - ДОПОЛНЕНО

    Милли Меджлис
    12:40
    Фото
    Видео

    В Баку на проспекте Хатаи начались ремонтные работы

    Инфраструктура
    12:39

    Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторы

    Происшествия
    12:35

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    12:33

    Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этап

    Внутренняя политика
    12:28
    Фото

    Камран Алиев принимает участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в Сингапуре

    Внешняя политика
    12:27

    Глава Центробанка Галстян: Мирный договор с Азербайджаном обеспечит Армении значительный приток инвестиций

    В регионе
    Лента новостей