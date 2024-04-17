Венгерский премьер обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже

Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно должно уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты.

Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно должно уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты.

Как передает Report , так венгерский премьер отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая "ясно сказала", что Будапешт не получит денег из фондов ЕС "из-за миграционной и анти-гендерной политики".

"Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились", — сказал он.

По словам Орбана, нынешнее руководство ЕС должно уйти, Евросоюз нуждается в новых лидерах. Политик добавил, что Брюссель использует принцип верховенства закона и механизм обусловленности как "политический шантаж".