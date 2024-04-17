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Венгерский премьер обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже

Венгерский премьер обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно должно уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 06:22
Венгерский премьер обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже

Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно должно уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты.

Как передает Report, так венгерский премьер отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая "ясно сказала", что Будапешт не получит денег из фондов ЕС "из-за миграционной и анти-гендерной политики".

"Сейчас в Евросоюзе лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились", — сказал он.

По словам Орбана, нынешнее руководство ЕС должно уйти, Евросоюз нуждается в новых лидерах. Политик добавил, что Брюссель использует принцип верховенства закона и механизм обусловленности как "политический шантаж".

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanın baş naziri Avropa İttifaqının rəhbərliyini siyasi şantajda ittiham edib

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