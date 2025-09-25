Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Венгерские истребители перехватили возле Латвии пять российских самолетов

    • 25 сентября, 2025
    • 22:54
    Венгерские истребители перехватили возле Латвии пять российских самолетов

    Венгерские истребители перехватили пять российских самолетов вблизи воздушного пространства Латвии.

    Как передает Report, об этом сообщило командование Воздушных сил НАТО в социальной сети Х.

    "Два венгерских истребителя Gripen 25 сентября поднялись с авиабазы Шяуляй (Литва) на перехват российских самолетов - Су-30, Су-35 и трех МиГ-31, которые пролетали вблизи воздушного пространства Латвии", - говорится в сообщении.

    В заявлении альянса подчеркивается, что Венгрия продемонстрировала преданность НАТО в деле защиты и безопасности Балтийского региона и восточного фланга.

    Ранее сообщалось, что 24 сентября в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски обнаружили четыре российских военных самолета, для сопровождения которых были подняты в небо 4 истребителя F-16. На прошлой неделе три военных самолета России МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, что спровоцировало дискуссию в рамках НАТО о том, каким должен быть ответ на подобные инциденты.

    Macarıstan qırıcıları Latviya yaxınlığında Rusiyanın beş təyyarəsini müşayət edib

