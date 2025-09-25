Венгерские истребители перехватили возле Латвии пять российских самолетов

Венгерские истребители перехватили пять российских самолетов вблизи воздушного пространства Латвии.

Как передает Report, об этом сообщило командование Воздушных сил НАТО в социальной сети Х.

"Два венгерских истребителя Gripen 25 сентября поднялись с авиабазы Шяуляй (Литва) на перехват российских самолетов - Су-30, Су-35 и трех МиГ-31, которые пролетали вблизи воздушного пространства Латвии", - говорится в сообщении.

В заявлении альянса подчеркивается, что Венгрия продемонстрировала преданность НАТО в деле защиты и безопасности Балтийского региона и восточного фланга.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски обнаружили четыре российских военных самолета, для сопровождения которых были подняты в небо 4 истребителя F-16. На прошлой неделе три военных самолета России МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, что спровоцировало дискуссию в рамках НАТО о том, каким должен быть ответ на подобные инциденты.