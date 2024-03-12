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Венесуэла запретила аргентинским самолетам пролетать над ее территорией

Венесуэла запретила аргентинским самолетам пролетать над ее территорией Власти Венесуэлы запретили самолетам, зарегистрированным в Аргентине, пролетать над своей территорией после конфискации в Буэнос-Айресе самолета венесуэльской компании Emtrasur.
Другие страны
12 марта 2024 г. 09:05
Венесуэла запретила аргентинским самолетам пролетать над ее территорией

Власти Венесуэлы запретили самолетам, зарегистрированным в Аргентине, пролетать над своей территорией после конфискации в Буэнос-Айресе самолета венесуэльской компании Emtrasur.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Clarin.

Решение в первую очередь затронуло самолеты авиакомпании Aerol neas Argentinas, летающие в Мексику и США. Кроме того, запрет коснулся частных самолетов, зарегистрированных в Аргентине.

По данным Clarin, МИД Аргентины направил две ноты венесуэльской стороне, а также несколько недель назад вызвал посла Венесуэлы в Буэнос-Айресе Стеллу Луго.

Самолет Emtrasur не смог вылететь из Буэнос-Айреса в июне 2022 года, когда суд запретил покидать страну экипажу воздушного судна, в который входили 5 граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы. Ограничительная мера была обусловлена их проверкой на связи с террористами. Все они впоследствии были отпущены.

После задержания воздушного судна и экипажа Министерство юстиции США попросило власти Аргентины арестовать самолет Emtrasur, который был получен от иранской Mahan Air, находящейся под американскими санкциями. В начале января аргентинский суд удовлетворил запрос американского правосудия о передаче самолета, а 12 февраля он был доставлен в американский штат Флорида для последующей утилизации.

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Версия на английском языке Venezuela bans Argentine aircraft from flying over its territory

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