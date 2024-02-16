Венесуэла высылает сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Правительство Венесуэлы приостанавливает деятельность консультативного бюро Верховного комиссара ООН по правам человека и требует от его сотрудников покинуть страну в течение 72 часов.

Правительство Венесуэлы приостанавливает деятельность консультативного бюро Верховного комиссара ООН по правам человека и требует от его сотрудников покинуть страну в течение 72 часов.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

"Боливарианская Республика Венесуэла объявляет о своем решении приостановить деятельность технического консультативного бюро Верховного комиссара ООН по правам человека в Венесуэле", сотрудники которого должны покинуть страну в течение 72 часов", - зачитал Хиль заявление МИД Венесуэлы, в котором офис Верховного комиссара ООН в Венесуэле обвиняется "колониальной политике и нарушении Устава ООН".

Министр подчеркнул, что с момента заключения соглашения о взаимопонимании с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека венесуэльское бюро "занимает предвзятую позицию" и пытается "обеспечить безнаказанность для лиц, причастных к попыткам государственных переворотов и заговорам с целью убийства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, государственных и политических деятелей страны".

Венесуэла призывает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека "уважать международное право", "территориальную целостность и юрисдикцию государств" и выражает готовность продолжить сотрудничество и "при строгом соблюдении принципов объективности, беспристрастности, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела", - говорится в заявлении МИД республики.