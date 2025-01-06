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Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем после заявления президента Пеньи

Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем после заявления президента Пеньи Правительство Венесуэлы отвергло заявления президента Парагвая Сантьяго Пеньи о признании беглого венесуэльского экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса победителем выборов и решило разорвать дипломатические отношения с этой страной.
Другие страны
6 января 2025 г. 23:38
Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем после заявления президента Пеньи

Правительство Венесуэлы отвергло заявления президента Парагвая Сантьяго Пеньи о признании беглого венесуэльского экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса победителем выборов и решило разорвать дипломатические отношения с этой страной.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава ведомства Иван Хиль.

"Президент Парагвая Сантьяго Пенья, игнорируя международное право и принцип невмешательства, скатывается к неудачной практике из числа политических фантазий канувшей Группы Лимы ... В этом контексте Боливарианская Республика Венесуэла решила в полном порядке своего суверенитета разорвать дипломатические отношения с Республикой Парагвай и приступить к немедленному выводу своего дипломатического персонала", - отметили в ведомстве.

Отметим, что действия Каракаса последовали за публикацией в блоге Пеньи в соцсети Х, где политик сообщил о переговорах с Гонсалесом и лидером венесуэльских крайне правых Марией Кориной Мачадо, также бежавшей из своей страны. По словам президента Парагвая, латиноамериканский регион должен объединиться "для достижения абсолютного уважения воли народа и предотвращения сохранения авторитарных режимов".

"Вызывает сожаление то, что такие правительства, как правительство Парагвая, продолжают подчинять свою внешнюю политику интересам иностранных держав, продвигая программы, направленные на подрыв демократических принципов и воли свободных народов... никакая клоунада, вдохновленная международным фашизмом, не сможет сломить твердую волю народа к построению своей судьбы", - сказано в заявлении МИД Венесуэлы.

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