​Венесуэла призвала к внеочередной встрече для обсуждения цен на нефть

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Венесуэла призвала Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) провести экстренную встречу для обсуждения действий, которые помогут сдержать дальнейшее снижение нефтяных цен.

Как передает Report, об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на источник в организации.

"Венесуэла попросила ОПЕК о внеочередной встрече", — сказал источник.

Другой собеседник агентства подтвердил обращение Каракаса в картель, но сообщил, что проведение внеочередного собрания маловероятно. Ближайшая встреча ОПЕК запланирована на июнь. По итогам заседания в декабре организация отказалась снижать квоты на добычу "черного золота".