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    ​Венесуэла призвала к внеочередной встрече для обсуждения цен на нефть

    С таким предложением правительство Венесуэлы обратилось в Организацию стран-экспортеров нефти

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Венесуэла призвала Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) провести экстренную встречу для обсуждения действий, которые помогут сдержать дальнейшее снижение нефтяных цен.

    Как передает Report, об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на источник в организации.

    "Венесуэла попросила ОПЕК о внеочередной встрече", — сказал источник.

    Другой собеседник агентства подтвердил обращение Каракаса в картель, но сообщил, что проведение внеочередного собрания маловероятно. Ближайшая встреча ОПЕК запланирована на июнь. По итогам заседания в декабре организация отказалась снижать квоты на добычу "черного золота".

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