Венесуэла приняла бюджет на 2015 год из расчета $60 за баррель нефти

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Закон о бюджете Венесуэлы на 2015 год был принят во вторник Национальной ассамблеей южноамериканской страны с прогнозируемым ростом доходов на 34,2% по сравнению с текущим годом и ценой нефти, заложенной в расчеты, в размере 60 долларов за баррель.

Доходы нефтедобывающей Венесуэлы в следующем году ожидаются в размере более 741,7 миллиарда боливаров. По словам главы финансового комитета парламента Рикардо Сангино, почти 280 миллиардов боливаров будут направлены на социальные проекты. "Бюджет продолжит отдавать предпочтение инвестициям в социальную сферу", - приводит агентство AVN слова Сангино.

Венесуэльский бюджет почти полностью зависит от нефтяных доходов.

По итогам 2013 года сертифицированные запасы нефти Венесуэлы составили почти 300 миллиардов баррелей. При этом Венесуэла ежедневно производит примерно 3 миллиона баррелей нефти, из которых 2,5 миллиона идут на экспорт, в основном в США и Китай, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Бюджет рассчитан по курсу 6,3 боливара за доллар, который считается официальным, однако не имеет ничего общего с курсом американской валюты, достигающим на "черном рынке" 175 боливаров за один доллар.

При этом президент Николас Мадуро недавно отказался признавать факт наличия в стране "параллельного" доллара. По его словам, это попытка навязать Венесуэле инструмент финансовой, монетарной, психологической и политической войны.