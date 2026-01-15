Венесуэла получит доступ к своим активам в МВФ после восстановления контактов

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 15 января, 2026
    • 21:29
    Правительство Венесуэлы получит доступ к своим активам в Международном валютном фонде после восстановления контактов с этим финансовым институтом.

    Как передает Report, об этом заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов.

    "Объем SDR (специальные права заимствования, расчетная единица фонда) Венесуэлы в МВФ эквивалентен примерно $4,9 млрд. Как только фонд возобновит взаимодействие с Венесуэлой, власти этой страны получат доступ к своим SDR", - указала она.

    Как отметила Козак, в вопросе признания легитимности правительства Венесуэлы фонд будет "руководствоваться мнением международного сообщества", представленного большинством голосов в МВФ.

    Ранее американский министр финансов Скотт Бессент в интервью агентству Reuters сообщил, что власти США планируют конвертировать заблокированные в Международном валютном фонде SDR Венесуэлы в иностранную валюту, чтобы использовать эти средства для восстановления экономики страны.

