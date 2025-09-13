Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    • 13 сентября, 2025
    • 23:27
    Венесуэла обвинила США в захвате рыболовного судна

    Американский корабль атаковал рыболовецкое судно в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Венесуэлы.

    Как передает Report, с таким заявлением выступил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

    "Венесуэльское судно "Кармен Роса", на борту которого находились девять скромных рыбаков, занимавшихся промыслом тунца, шедшее в 48 морских милях к северо-востоку от острова Ла-Бланкилья, было незаконным и враждебным образом атаковано эсминцем ВМС США USS Jason Dunham (DDG-109)", - заявил дипломат.

    Отмечается, что американские военные высадились на борту судна и удерживали рыбаков около восьми часов. Подчеркивается, что корабль США был оснащен крылатыми ракетами и укомплектованным морскими пехотинцами. 

    По словам Пинто, во время инцидента ВС Венесуэлы отслеживали инцидент в реальном времени с помощью авиации и флота, сопровождая рыбаков до их освобождения, и не поддавались на провокации.

    Инцидент произошел на следующий день после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в желании колонизировать Венесуэлу.

